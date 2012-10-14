Янукович поздравил Украину с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил граждан страны с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с одним из главных праздников украинского народа – Покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Ее опека постоянно поддерживает нас, питает мужество военных и украинского казачества, вдохновляет на светлые деяния», – говорится в поздравлении.

Янукович пожелал всем здоровья, мира и счастья.

«Пусть Покров покроет ваши дома теплом, всех вас – добром. Пусть покровительство Божьей Матери всегда чувствуют Украина и каждый из нас», – сказал глава государства.

Напомним, сегодня, 14 октября, православные и греко-католики отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Возникновение праздника ведет историю с осады Константинополя: по данным из жития святого Андрея Юродивого (Х в.), в Влахернском храме случилось божественное посещение.

Блаженный Андрей и его ученик Епифаний удостоились видения: Пресвятая Деву в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова молилась за стоящих в храме людей и, сняв с головы свой плат, простерла его над собравшимися, знаменуя тем самым защиту от всех врагов, видимых и невидимых.

Отметим, что этот праздник был особо почитаем на Запорожской Сечи - казаки считали Богородицу своей небесной покровительницей, и поэтому именно в день Покрова проходили выборы кошевого атамана.

Также напомним, что день праздника считается днем рождения Украинской повстанческой армии - УПА.

Фото: president.gov.ua

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