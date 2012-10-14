В Харькове суд запретил Яценюку встречу с избирателями

{1-} В Харькове окружной административный суд запретил одному из лидеров объединенной оппозиции Арсению Яценюку провести встречу с избирателями на площади Свободы 15 октября.

Соответствующий иск в суд подал Харьковский городской совет, передает «Интерфакс-Украина».

«При проведении указанного мероприятия существует реальная угроза нарушения общественного порядка, нарушения прав и свобод других граждан, которые не принимают участие в массовом мероприятии, существует угроза безопасности и жизни как участников мероприятия, так и граждан города, в связи с чем проведение акции против органов власти не является возможным по перечисленным вышеуказанным причинам», — говорится в постановлении суда.

Также в решении суда указано, что Харьковская организация ВО «Батьківщина» подала уведомление о проведении 15 октября с 12-00 до 20-00 на площади Свободы встречи избирателей с народным депутатом Яценюком и указала ориентировочное количество участников акции в 5 тысяч человек.

Однако согласительная комиссия горсовета, рассмотрев уведомление, рекомендовала отказаться от проведения акции.

В решении суда содержится ссылка на письмо управления милиции Харькова, в котором отмечается, что проведение акции вызовет «существенные трудности в обеспечении общественного порядка, поскольку в центральной части города постоянно пребывает большое количество граждан, а также интенсивное движение автотранспорта».

«Кроме того, жители и гости города с несовершеннолетними детьми посещают центральную часть города с целью культурного отдыха и проведение митинга может вызвать их негативную реакцию и обоснованное возмущение. Кроме того, проведение массовых мероприятий с участием политических партий и общественных организаций с разными политическими взглядами могут привести к усложнению оперативной обстановки в месте проведения мероприятия и даже к открытым столкновениям», — отмечается в мотивировочной части постановления суда.

С постановлением Харьковского окружного суда в партии ВО «Батьківщина» не согласны и готовят апелляционную жалобу.

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