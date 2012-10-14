К Тимошенко сегодня приедут немецкие врачи - СМИ

{1-} К осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко в Харьков около 12 часов дня приедут немецкие врачи.

Об этом ссылаясь на информированные источники передает УНН.

По словам заместителя главы Минздрава Раисы Моисеенко, 14 октября в Харьков прибудет трое немецких врачей.

Также она заверила, что немецкая сторона направила уже две ноты о приезде врачей: в первом документе говорилось о приезде врача 7-8 октября, однако никто не приехал.

«Сейчас поступило обращение по поводу того, что предполагается приезд в воскресенье, 14 октября, наших коллег – всех, кто участвует в проведении реабилитационных мероприятий», - отметила Моисеенко.

Она уточнила, что в Харькове ожидают Карла Макса Айнхойпла, Лутца Хармса и Анетт Рейсхауер.

Моисеенко заверила, что позиция украинской стороны заключается в том, что все реабилитационные мероприятия на сегодня проведены в полном объеме.

Также она заявила, что врачами Тимошенко являются немецкие врачи, которые взяли на себя ответственность за всю ситуацию и расписывают схемы лечения.

Моисеенко также отметила, что немецкая сторона попросила 8 недель паузы, украинская сторона пошла навстречу, и этот период уже прошел.

Напомним, Тимошенко находится на реабилитации в харьковской больнице с 9 мая. За это время она прошла более 350 реабилитационных процедур.

фото: president.lt

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