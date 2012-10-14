К Тимошенко сегодня приедут немецкие врачи - СМИ

{1-} К осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко в Харьков около 12 часов дня приедут немецкие врачи.
Об этом ссылаясь на информированные источники передает УНН.
По словам заместителя главы Минздрава Раисы Моисеенко, 14 октября в Харьков прибудет трое немецких врачей.
Также она заверила, что немецкая сторона направила уже две ноты о приезде врачей: в первом документе говорилось о приезде врача 7-8 октября, однако никто не приехал.
«Сейчас поступило обращение по поводу того, что предполагается приезд в воскресенье, 14 октября, наших коллег – всех, кто участвует в проведении реабилитационных мероприятий», - отметила Моисеенко.
Она уточнила, что в Харькове ожидают Карла Макса Айнхойпла, Лутца Хармса и Анетт Рейсхауер.
Моисеенко заверила, что позиция украинской стороны заключается в том, что все реабилитационные мероприятия на сегодня проведены в полном объеме.
Также она заявила, что врачами Тимошенко являются немецкие врачи, которые взяли на себя ответственность за всю ситуацию и расписывают схемы лечения.
Моисеенко также отметила, что немецкая сторона попросила 8 недель паузы, украинская сторона пошла навстречу, и этот период уже прошел.
Напомним, Тимошенко находится на реабилитации в харьковской больнице с 9 мая. За это время она прошла более 350 реабилитационных процедур.
фото: president.lt
Новости по теме:
Год после приговора Тимошенко: самые яркие кадры
Клинтон написала письмо поддержки Тимошенко
Главврач пожаловался, что Тимошенко отказывается сдавать кровь