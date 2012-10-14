День рождения УПА: история празднования и столкновений

{1-} В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября, который также считается Днем рождения УПА, в минувшие годы регулярно происходили драки между националистами и коммунистами.

В большинстве случаев до рукопашной схватки дело не доходило, поскольку милиции удавалось разъединить противоборствующие стороны, однако желающие подраться находили для этого и место и время, передают «Комментарии».

Нынешний год является особым – на Покров совпали сразу три вещи – воскресенье, предвыборная кампания и 70-летие создания УПА. На этот день левые, и правые заранее назначили свои акции, заявив о множестве участников.

Учитывая сложную историю взаимоотношений политических оппонентов, «Главред» предлагает вспомнить историю вопроса.

В 2011 году организаторы акции на Покрову заявили обширную культурную программу, в том числе и марш славы УПА, который всегда вызывал негодование у коммунистов. Акции в Киеве прошли мирно, как и в 2009 и 2010 годах. Показательно, что оба политических лагеря в прошлом году вышли на свои мероприятия не только под идеологическими лозунгами, но и под социальными. Тогда все эксперты отметили, что лозунг марша УПА был «За социальное и национальное освобождение».

Самая массовая драка произошла 18 октября 2008 году. Причем не столько между коммунистами и националистами, сколько между спецподразделениями милиции и националистами.

Основными участниками той драки стали не «свободовцы», а активисты «Патриота Украины», «Братства», Украинской национал-трудовой партии, автономных националистов, а также фанатских группировок. Возле здания СБУ на улице Владимирской против участников акции «Беркут» применил резиновые палки и слезоточивый газ. В итоге потасовок около 140 участников получили по 1-3 суток админареста, а несколько особо активных – по 7 суток. Те события многие назвали специально спланированной провокацией.

В 2007 году также не обошлось без драк. Самое крупное столкновение произошло на Бессарабской площади: по решению суда акции националистов и коммунистов развели территориально – первые начали свое движение от памятника Тарасу Шевченко, вторые застолбили место возле памятника Ленину – попытки правых прорваться на Крещатик сначала не увенчались успехом. Но потом около десятка молодых людей, скандировавших антикоммунистические лозунги, таки прорвались через милицейский кордон и полезли в драку с представителями молодежного крыла КПУ. Милиция их быстро разняла. В целом за хулиганство и неповиновение милиции было задержано 24 представителя левых и правых политических сил.

Кроме Киева, на Покров проходили акции и в других крупных городах страны. Если в западноукраинских городах в этот день празднества проходят масштабно и мирно, то в центре и на юго-востоке – в основном с драками.

Так, на прошлую годовщину создания УПА в Донецке представителям ВО «Свобода» запретили проводить акцию. Тем не менее, в этот день возле памятника Стратонавтам прошел немногочисленный митинг представителей «Свободы». В это же время у памятника присутствовали около 30 представителей организации бывших бойцов спецназа «Никто кроме нас!» и около 20 представителей КПУ. Бывшие спецназовцы настаивали, чтобы представители «Свободы» прекратили митинг. В итоге присутствующие правоохранители оттеснили представителей трех организаций на расстояние друг от друга во избежание столкновений. Не разворачивая плакаты, сторонники УПА постояли возле памятника 30 минут и разошлись.

В Харькове Покров, как правило, тоже проходит не слишком мирно. Только в прошлом году акцент немного сместился: самым громким событием дня стали не «разборки», а митинг сторонников Юлии Тимошенко – после оглашения приговора около 200 сторонников экс-премьера на площади Свободы требовали ее немедленного освобождения.

Кроме того, буквально за два дня до праздника в Харькове задержали двух активистов «Патриота Украины». Поводом к задержанию стали более ранние события – молодые люди якобы участвовали в кровавой драке со стрельбой, которая произошла в офисе «патриотов» в августе прошлого года. В предшествующие же годы главной «точкой сборки» был памятный знак УПА в Молодежном парке Харькова. Возле него традиционно собираются как представители «Свободы» и других правых организаций, так и члены КПУ и их сторонники.

Обычно не обходится без оскорблений и мелких стычек, хотя митингующих отгораживают друг от друга правоохранители. В 2007 году, к примеру, дошло до метания яиц и попыток прорваться сквозь милицейский кордон. В том же 2007-м праздник был омрачен еще одним конфликтом: коммунисты пытались помешать представителям движения «ПОРА» установить памятный знак героям Крут около Зеркальной струи в центре Харькова. Все закончилось рукоприкладством, участники столкновения – коммунист Павел Тищенко и член «ПОРЫ» Виктор Чесак написали заявления в милицию.

В Крыму в годовщину УПА в 2006 году под стенами Представительства президента Украины в Крыму были сожжены флаги повстанцев. В такой форме пикетчики протестовали против предложения Виктора Ющенко уравнять в статусе воинов УПА и ветеранов Великой Отечественной.

В 2007 году провести митинг, посвященный 65-летию создания УПА и дню рождения Степана Бандеры, на полуострове не удалось. 150 человек из нескольких пророссийских партий встретили его транспарантами: «Смерть фашизму!», «Бандеровцы, вон из Крыма!». Опасаясь серьезного столкновения, стражи порядка сосредоточили на улицах Симферополя 350 сотрудников милиции и внутренних войск. В тот день обошлось без пострадавших.

А в 2008 году сторонники и противники УПА все же устроили потасовку в Симферополе у храма Святых Равноапостольных князя Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата. В ход пошли даже яйца. Однако под «обстрел», в основном, попали сотрудники милиции, которые охраняли общественный порядок.

В 2009 году в Запорожье во время марша УПА даже прозвучали выстрелы. Несмотря на запрет суда, правые все же решили провести свою акцию. Около 17:00 националисты приблизились к площади Ленина, где уже стояло несколько сотен «регионалов». Милиция остановила правых, и тут, как рассказывали их активисты, из-за милицейского кордона на них напали и начали стрелять. Одному из националистов прострелили одежду. После этого милиция задержала семерых сторонников УПА. В свою очередь «регионал» Владимир Кальцев рассказал свою версию: стреляли как раз в сторонников Партии регионов.

В Одессе левые и правые начали идти стенка на стенку еще с Покрова 2006 года. Тогда произошла абсурдная ситуация: возле памятника атаману Головатому в центре города проводили свою акцию сторонники УПА, тут же проходила акция местных казаков, на которой присутствовали священники УПЦ МП, призывавшие горожан при помощи мегафона не участвовать в «шабаше националистов». И тут один из правых активистов подошел к одному из священников и сорвал с него крест. Затем пытался вырвать из рук казака из организации «Единое Отечество» икону царя-мученика Николая II и разбить ее.

А в 2008 около 150 сторонников УПА с флагами Украины и партии УНА-УНСО прошлись улицами Южной Пальмиры, где с ними встретились активисты КПУ и казаки. Первые скандировали «Бандера — наш батько, вiн нас до перемоги веде», вторые – «Вон из Одессы». В итоге мелких стычек коммунисты хвалились, что смогли разогнать шествующих, а сторонники УПА говорили, что они и не пытались с кем-либо конфликтовать. В последующие годы марш УПА в Одессе заблаговременно запрещался судом.

Новости по теме:

В Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Во Львове и Киеве пройдут марши в честь 70-летия УПА

Националисты пообещали провести марш УПА в Киеве без драк

Во Львове к 70-летию УПА открыли музей и покатались в "повстанческом трамвае" икону царя-мученика Николая II и разбить ее.

А в 2008 около 150 сторонников УПА с флагами Украины и партии УНА-УНСО прошлись улицами Южной Пальмиры, где с ними встретились активисты КПУ и казаки. Первые скандировали