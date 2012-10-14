Михаил Волонтир, сыгравший Будулая, попал в реанимацию

{1-} Актер Михаил Волонтир, прославившийся своей ролью Будулая в советском фильме «Цыган», попал в реанимацию города Бельцы в Молдове.

Об этом сообщает УНН.

78-летний актер находится в Республиканской больнице, он был прооперирован в Онгологическом институте.

Как сообщил директор института Виктор Черната, в настоящее время состояние пациента стабильное.

Напомним, в 2011 году актер был госпитализирован в московскую больницу с проблемами зрения, вызванными сахарным диабетом.

Михаил (Михай) Волонтир – актер Бельцкого театра имени Василе Александри. Он был награжден Орденом республики, а в 2000 году был назвал «лучшим актером молдавского кинематографа 20 века».

Фото: proza.ru

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