В России впервые за 8 лет проходят выборы губернаторов

{1-} В России избирают представителей местной власти различного уровня.

В частности, впервые с 2004 года проходят прямые выборы губернаторов, которые проводятся в пяти областях, передает ИТАР-ТАСС.

Выборы проходят в 77 субъектах федерации России. Всего образовано свыше 27 тысяч участков, все они открылись вовремя, подчеркнули в ЦИК.

В шести регионах идет голосование за кандидатов в местные думы. В Калининграде и подмосковном городе Химки выбирают мэров.

Фото: Новый Калининград.Ru

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