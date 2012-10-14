В России впервые за 8 лет проходят выборы губернаторов

{1-} В России избирают представителей местной власти различного уровня.
В частности, впервые с 2004 года проходят прямые выборы губернаторов, которые проводятся в пяти областях, передает ИТАР-ТАСС.
Выборы проходят в 77 субъектах федерации России. Всего образовано свыше 27 тысяч участков, все они открылись вовремя, подчеркнули в ЦИК.
В шести регионах идет голосование за кандидатов в местные думы. В Калининграде и подмосковном городе Химки выбирают мэров.
Фото: Новый Калининград.Ru
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