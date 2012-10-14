ГАИ не пускает в Киев националистов и сопровождает «братков» - ВО «Свобода»

{1-} В ночь на 14 октября в Киев из разных областных центров в сопровождении ГАИ выехали десятки автобусов с людьми спортивного телосложения.

При этом автобусы с активистами ВО «Свобода» блокируются милицией по дороге, сообщили в пресс-службе партии.

В Полтаве националисты, выступая против блокированию проезда на съезд партии и «Марш борьбы» в честь 70-летия УПА заблокировали трассу Харьков-Киев.

Накануне появилась информация об отказах частных перевозчиков выделить автобусы для поездки 14 октября в Киев на акцию в честь 70-летия УПА.

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По словам представителей перевозчиков, отказы прозвучали после давления правоохранительных органов. Владельцы автобусов заявили, что им угрожали потерей лицензий в случае, если они предоставят «Свободе» автобусы для поездки в Киев, хотя договоры на перевозку пассажиров с перевозчиками были заключены заранее.

В партии также отметили, что полтавчане все же выехали на Киев семью микроавтобусами, которые были остановлены в пригороде Полтавы поздно ночью и под разными предлогами заблокированы: из-за поцарапанной фары, недостаточных документов для перевозки пассажиров и тому подобного.

фото: obozrevatel.com

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