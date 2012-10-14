Во Львове помянули героев Крут

{1-} Во Львове минутой молчания почтили память погибших в бою под Крутами.

Об этом сообщает zaxid.net.

Сегодня, 14 октября, первокурсники Львовского военного лицея имени Героев Крут на площади у памятника Шевченко принесли торжественную клятву и установили свой флаг и икону.

После этого лицеисты и жители Львова минутой молчания почтили погибших в битве под Крутами.

Напомним, сегодня в Киеве и Львове отмечается 70-летие УПА.

Во Львове накануне был открыт Музей освободительной борьбы, в экспозиции которого находится множество фотографий, оружия и личных вещей воинов УПА.

Фото: zaxid.net

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