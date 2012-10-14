К Тимошенко прибыли немецкие врачи

{1-} В Харьков к экс-премьеру Юлии Тимошенко прибыли немецкие врачи клиники «Шарите»: Карл-Макс Айнхойпль, Аннет Райсхауер и Лутц Хармс.

Об этом со ссылкой на источник в больнице передает «Укринформ».

Ожидается, что медики проведут с Тимошенко несколько часов.

Вместе с немецкими медиками к экс-премьеру прибыли также замглавы Минздрава Раиса Моисеенко и главврач больницы Михаил Афанасьев.

Напомним, с 30 декабря прошлого года Тимошенко отбывает 7-летний срок заключения в Качановской колонии.

С 9 мая 2011 года она была переведена в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в связи с болезнью спины. По требованию Тимошенко, ее лечением занимаются врачи немецкой клиники «Шарите», которые приезжают к ней по очереди.

Назначения врачей выполняет персонал больницы.

Напомним, Тимошенко находится на реабилитации в харьковской больнице с 9 мая. За это время она прошла более 350 реабилитационных процедур.

фото: president.lt

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