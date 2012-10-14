В Одессе отметить 70-летие УПА вышли 10 человек

{1-} В Одессе отметить 70-летие УПА собралось чуть более десяти человек.

Об этом сообщает «Одесса. Комментарии».

Националисты собрались у памятника Тарасу Шевченко.

Собравшиеся развернули флаги Украины и черно-красные знамена УПА. Они планируют возложить цветы к памятнику.

В тоже время, у памятника собираются члены организации «Евреи против антисемитизма», КПУ и ПСПУ.

При этом КПУ представляет единственный человек, который заверил, что «подкрепление» к нему уже идет.

Фото: odessa.comments.ua

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