В Одессе отметить 70-летие УПА вышли 10 человек

{1-} В Одессе отметить 70-летие УПА собралось чуть более десяти человек.
Об этом сообщает «Одесса. Комментарии».
Националисты собрались у памятника Тарасу Шевченко.
Собравшиеся развернули флаги Украины и черно-красные знамена УПА. Они планируют возложить цветы к памятнику.
В тоже время, у памятника собираются члены организации «Евреи против антисемитизма», КПУ и ПСПУ.
При этом КПУ представляет единственный человек, который заверил, что «подкрепление» к нему уже идет.
Фото: odessa.comments.ua
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