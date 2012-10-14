Кличко снял кандидатов партии в 32 округах ради коллег из оппозиции

{1-} Партия УДАР Виталия Кличко сняла 32 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам в пользу коллег из оппозиции.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Такое решение было принято на съезде партии, который состоялся 14 октября в Киеве.

При этом УДАР надеется на адекватные действия со стороны оппозиции в 22 округах.

«От партии УДАР в пользу кандидатов от «Батьківщини» свои кандидатуры снимают 26 выдвиженцев», - сообщили в партии.

Как заявили в УДАРе, единственным критерием выбора депутата стал его возможный результат, который бы гарантировал недопущение победы Партии регионов.

В документе также указано, что 6 кандидатов от Кличко сняли кандидатуры в поддержку оппозиционных настроенных самовыдвиженцев. Партия рассчитывает, что этих кандидатов также поддержит и «Батьківщина».

«В округах, где победа представителей власти не является вероятной, или где снятие кандидатуры от «УДАРа» или «Батьківщини» не меняет ситуацию в округе, мы исходим из принципа политической конкуренции и призываем избирателей поддержать ту силу, чья позиция им наболее близка», - говорится в заявлении.

Особо представители УДАРа подчеркнули, что партия не заставляла своих кандидатов снимать кандидатуры.

В частности, представители партии сняли свои кандидатуры для победы Николая Катеринчука, Владимира Арьева и Владимира Бондаренко.

Кроме того, представители Кличко отказались от выборов пользу самовыдвиженцев Олеся Дония, Игоря Куруса и Виктора Матчука.

Фото: klichko.org

Новости по теме:

Кличко рассказал, когда УДАР и оппозиция назовут согласованных кандидатов

Яценюк и Кличко начали согласование единых кандидатов

Кличко в предвыборной гонке опережает «Батьківщину»

Яценюк и Кличко договорились о взаимной поддержке на выборах

Кличко: о Боярке Азаров сказал еще круче, чем о капусте