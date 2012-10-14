Во Львове на марш в честь УПА вышли 2 тысячи человек

{1-} Во Львове на марш в честь 70-летия УПА вышли около двух тысяч человек.
Об этом сообщает «Львовский портал».
Впереди колонны прошли представители организации Пласт с портретами погибших воинов УПА, рядом с ними – ветераны в повстанческой форме и цветами в руках.
За ними следовал оркестр и молодые люди в форме УПА с оружием и амуницией. Несколько повстанцев едут на лошадях, которые постоянно пугаются машин и резких звуков.
За воинами шла колонна школьников с большим плакатом красно-черного цвета, на котором изображены основатели и лидеры УПА.
Колонна прошла от площади Мытной, по площади Мицкевича до оперного театра и обратно повернула к площади Рынок. Здесь пройдет следующая часть торжеств.
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«Когда государство теряет свой государственный суверенитет – наш священный долг защитить свою честь и достоинство, защитить нацию Украины», - заявил председатель Львовского краевого Братства ОУН-УПА Олесь Гуменюк.
Напомним, сегодня в Киеве пройдет акция в честь 70-летия УПА - «Марш борьбы».
Начало марша запланировано на 14:00 у памятника Шевченко, далее участники акции пройдут до Михайловской площади, где в 17:00 начнется концерт.
Одновременно с акцией националистов в центре Киева планируется «антифашистский» митинг коммунистов у памятника Ленину.
Фото: portal.lviv.ua
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