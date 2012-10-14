Во Львове на марш в честь УПА вышли 2 тысячи человек

{1-} Во Львове на марш в честь 70-летия УПА вышли около двух тысяч человек.

Об этом сообщает «Львовский портал».

Впереди колонны прошли представители организации Пласт с портретами погибших воинов УПА, рядом с ними – ветераны в повстанческой форме и цветами в руках.

За ними следовал оркестр и молодые люди в форме УПА с оружием и амуницией. Несколько повстанцев едут на лошадях, которые постоянно пугаются машин и резких звуков.

За воинами шла колонна школьников с большим плакатом красно-черного цвета, на котором изображены основатели и лидеры УПА.

Колонна прошла от площади Мытной, по площади Мицкевича до оперного театра и обратно повернула к площади Рынок. Здесь пройдет следующая часть торжеств.

Ранее на Марсовом поле руководители области и города возложили цветы к Мемориалу неизвестного воина УПА

«Когда государство теряет свой государственный суверенитет – наш священный долг защитить свою честь и достоинство, защитить нацию Украины», - заявил председатель Львовского краевого Братства ОУН-УПА Олесь Гуменюк.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет акция в честь 70-летия УПА - «Марш борьбы».

Начало марша запланировано на 14:00 у памятника Шевченко, далее участники акции пройдут до Михайловской площади, где в 17:00 начнется концерт.

Одновременно с акцией националистов в центре Киева планируется «антифашистский» митинг коммунистов у памятника Ленину.

Фото: portal.lviv.ua

Новости по теме:

День рождения УПА: история празднования и столкновений

В Одессе отметить 70-летие УПА вышли 10 человек

ГАИ не пускает в Киев националистов и сопровождает «братков» - ВО «Свобода»

Во Львове помянули героев Крут