Украину ожидает значительное потепление

{1-} В ближайшие сутки на территории Украины ожидается значительное потепление.

В Гидрометцентре прогнозируют перемещение теплого воздуха с Балкан, передает «Интерфакс-Украина».

15 октября температура ночью составит 6-11 тепла, днем 11-17, в южной части ночью 11-16, днем 19-24, в Крыму до +27.

В западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях без существенных осадков, на остальной территории дождь, отдельные грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8, днём 13-15.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура была зафиксирована в 1993году: +22,6, а самая низкая в 1898 году: -7,8.

Во вторник, 16 октября, существенных осадков не ожидается, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной части ночью 10-15, на побережье Крыма до 18, днем 21-26, в Крыму до 29; на остальной территории ночью 8-13, в западных областях 5-10, днём 16-21.

В Киеве без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-13, днём 18-20.

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