В Мавритании военные расстреляли президента

{1-} В африканской Мавритании военный патруль расстрелял президента страны Мухаммеда Абдель Азиза, когда кортеж главы государства проезжал по центру столицы страны Нуакшоту.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам представителя правительства Хамди Махджуб, кортеж был обстрелян по ошибке на одной из улиц города: патруль не узнал президентский кортеж, а в ответ на отказ остановиться открыли огонь на поражение.

В результате президент получил огнестрельное ранение, он был срочно доставлен в больницу и прооперирован – из тела была удалена пуля.

Как сообщили в правительстве страны, сегодня же Азиза доставят во Францию для прохождения дальнейшего курса лечения.

Президенту Мавритании предстоит «дополнительный уход в специализированной клинике во Франции».

Как известно, Абдель Азиз пришел к власти после переворота в 2008 году, он считается важным союзником Запада в борьбе с местной ячейкой «Аль-Каиды», а потому исламисты уже не раз заявляли о желании убить президента.

Тем не менее, до сих пор организовать серьезный заговор экстремистам не удавалось.

Фото: i-news.kz

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