Националисты перекрыли трассу Киев-Чоп

{1-} На стационарном КПП в Корце, Ровенской области, представители ВО «Свобода» перекрыли движение на трассе Киев-Чоп.

Движение было перекрыто в знак протеста действиям ГАИ, которая запретила представителям партии проехать в Киев, сообщили в пресс-службе партии.

Перекрытие движения продолжалось до тех пор, пока милиционеры не пустили дальше колонну автобусов партии.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее в «Свободе» заявляли, что под давлением правоохранителей частные перевозчики Тернополя, Полтавы, Сум и Львова отказались везти активистов партии в Киев на акцию в честь 70-летия создания УПА.

Также напомним, что сегодня в Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и 70-летие создания Украинской повстанческой армии.

Во многих городах страны запланированы акции националистов и коммунистов.

Фото: svoboda.org.ua

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