В Афганистане британских морпехов обвинили в убийстве

{1-} В Афганистане пятерым морским пехотинцам из Британии были предъявлены обвинения в убийстве афганца.
Об этом сообщает BBC.
Военные были арестованы после того, как полиция нашла на ноутбуке одного из них подозрительную видеозапись. Что именно на было на ролике, в полиции не разглашают.
Всего по подозрению в убийстве были арестованы девять человек. Четырех из них отпустили без предъявления обвинений.
Как стало известно, морпехи были арестованы в связи с инцидентом в афганской провинции Гильменд в 2011 году. Подробностей произошедшего не приводится.
В британском министерстве обороны отмечают, что речь идет о столкновении британских морпехов с афганским повстанцем. Гражданские лица в конфликте не участвовали.
Морпехи, которым предъявили обвинения, останутся под стражей до дальнейшего решения суда. Не исключено, что их ждет трибунал.
Это первый случай предъявления обвинений в убийстве афганца британским военным. Ранее британцам удавалось их избегать.
Так, в апреле 2012 года британский солдат застрелил жителя Афганистана, копавшего землю около военной базы в провинции Гильменд, подумав, что тот пытается заложить взрывчатку. По итогам расследования прокуратура решила не предъявлять военнослужащему обвинений.
На территории Афганистана находятся около девяти с половиной тысяч британских военнослужащих, которые будут выведены из страны до конца 2014 года.
Фото: BBC
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