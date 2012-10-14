В Киеве на марше в честь УПА Фарион призвала «точить сталь наших умов»

В Киеве у памятника Шевченко на марш в честь 70-летия УПА, несмотря на дождь, пришли около 8 тысяч человек.
Об этом «Главреду» сообщили очевидцы.
Перед собравшимися, в частности, выступила депутат Львовского облсовета Ирина Фарион, которая заявила, что «времена толерантности прошли» и призвала «точить сталь наших умов».
Напомним, сегодня, 14 октября, в день создания УПА, в Киеве запланировано проведение «Марша борьбы», который начнется у памятника Шевченко и в 17:00 закончится на Михайловской площади праздничным концертом.
Также напомним, что во Львове на подобное мероприятие вышло около двух тысяч человек: участники акции возложили цветы на Мемориале неизвестному воину УПА и по улицам города прошли к центральной площади.
Фото: twitter / Andriy7MU
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