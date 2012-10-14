В Киеве на марш в честь УПА собралось 10 тысяч, опубликованы первые фото

На марш в честь 70-летия УПА в центре Киева собралось около 10 тысяч человек, передают очевидцы.

Напомним, как сообщал «Главред», на митинге у памятника Шевченко, среди прочих, выступила Ирина Фарион, которая призвала «точить сталь наших умов», потому что «время толерантности кончилось».

Отметим, что по данным ВО «Свобода», активистов партии из Полтавы были задержаны патрулями ГАИ на выезде из города.

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Также предпринимались попытки задержать делегацию из Ровно, однако после того, как националисты в знак протеста заблокировали международную трассу Киев-Чоп, им позволили выехать в сторону Киева.

Отметим, что марш в честь 70-летия УПА прошел во Львове. В нем приняли участие около двух тысяч человек, среди которых были руководители области и города, а также ветераны УПА.

Фото: twitter / Andriy7MU

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