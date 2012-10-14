В Киеве участники марша УПА растоптали флаг Партии регионов

В Киеве участники марша в честь 70-летия УПА растоптали флаг Партии регионов.

Об этом сообщили очевидцы событий.

Напомним, сегодня, 14 октября, в столице проходит марш в честь 70-летия создания УПА. Как заявили очевидцы и участники акции, на марш собралось до 10 тысяч человек.

Перед началом движения колонн состоялся митинг у памятника Шевченко, на котором депутат Львовского облсовета Ирина Фарион призвала «точить сталь наших умов».

Фото: twitter / Andriy7MU , скрин-шот с сайта svoboda.org.ua

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