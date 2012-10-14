Марш УПА в Киеве проходит в дыму и с барабанами

В Киеве марш в честь 70-летия УПА проходит под бой барабанов и с запуском дымовых шашек.

Об этом сообщают очевидцы событий.

Во главе колонны идут лидеры ВО "Свобода" Олег Тягнибок и Ирина Фарион, перед ними шествуют барабанщики.

В марше участвуют около 10 тысяч человек, которые собрались у памятника Тарасу Шевченко и маршем двинулись к Михайловской площади, где запланировано проведение праздничного концерта.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, участники марша растоптали флаг Партии регионов.

Фото: twitter / Andriy7MU , скрин-шот с сайта svoboda.org.ua

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