К маршу УПА присоединились ультрас киевского «Динамо»

По центру Киева проходит марш в честь 70-летия УПА, который организовала ВО «Свобода». К националистам также присоеднились ультрас «Динамо» (Киев)
В настоящее время несколько тысяч человек идут колонной по улице Владимирской в сторону Софийской площади, сообщает Интерфакс-Украина.
В колонне идут представители и сторонники ВО "Свобода" с партийными флагами, Госфлагами и плакатами. Люди скандируют различные лозунги, в частности "ОНУ-УПА – державне визнання", "Банду – геть!", "Зека – геть!".
Больше фото с акции "Свободы" сомтрите ЗДЕСЬ.
Также в колонне идут представители ультрас киевского "Динамо", которые несут плакат с надписью "Свободу Павлючинко" в поддержку своих единомышленников, которые были осуждены за убийство судьи.
В ходе шествия футбольные фанаты взорвали несколько дымовых шашек.
Марш сопровождают столичные правоохранители, шеренги милиционеров стоят на пересечении улицы Владимирской с прилегающими к ней улицами, чтобы не допустить изменения маршрута колонны.
Ранее «Главред » сообщал, что на марш УПА собралось около 10 тысяч человек.
Фото: twitter / Andriy7MU
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