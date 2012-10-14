В Киеве коммунисты «повесили» Шухевича и Бандеру

В воскресенье, 14 октября, сторонники Компартии провели антифашистскую акцию в Киеве возле памятника Ленину, протестуя против марша борьбы ВО «Свобода» по случаю 70-летия УПА, во время которой они повесили чучела Бандеры и Шухевича.

На альтернативную акцию собралось около сотни сторонников КПУ, звучали военно-патриотические песни, выступления с призывами не допустить фашизма в Украине, соощает Интерфакс-Украина.

Участники акции держали флаги КПУ и надписями «Раздави фашистское чудовище!», «Нет фашизму в Украине!».

Митингующие приняли резолюцию обращения к правительству и правоохранительным органам, в которой просят принять меры для недопущения фашизма в стране.

«Мы возмущены тем, что потомки недобитых фашистов поднимают голову в стране... фашизм не имеет права существовать в стране и шагать по Киеву», - говорится в резолюции.

Перед завершением своей акции сторонники КПУ провели импровизированный народный трибунал и осуществили повешение картонных фигур главнокомандующего УПА Романа Шухевича и лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры на импровизированной деревянной виселице.

Акция проходила спокойно, без каких-либо инцидентов, правопорядок обеспечивали значительное количество сотрудников милиции.

Ранее «Главред» сообщал, что националисты проходят маршем по центру Киева в честь 70-летия Украинской повстанческой армии, скандируя лозунги «ОНУ-УПА – государственное признание «, «Банду – геть!», «Зека – геть!».

фото: politics.comments.ua

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