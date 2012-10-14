На марш УПА собралось 30 тысяч человек - организаторы

На прошедший в центре Киева марш в честь 70-летия УПА, который организовала ВО «Свобода» собралось 30 тысяч человек. Об этом, выступая на митинге на Михайловской площади, заявил бывший пресс-секретарь сборной Украины по футболу и член политсовета «Свободы» Игорь Мирошниченко.

Напомним, что колонна националистов прошла от памятника Тарасу Шевченко по улице Владимирской на Софийскую площади.

В колонне, кроме свободовцев, шли представители «Батькивщины» и фанаты киевского «Динамо». Они несли партийные знамена, Государственные флаги и плакатами. Люди скандировали различные лозунги, в частности "ОНУ-УПА – державне визнання", "Банду – геть!", "Зека – геть!".

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В ходе шествия футбольные фанаты взорвали несколько дымовых шашек.

Марш сопровождали столичные правоохранители, шеренги милиционеров стояли на пересечении улицы Владимирской с прилегающими к ней улицами, чтобы не допустить изменения маршрута колонны.

На данный момент марш УПА закончился и на Михайловской площади начался концерт с участием украинских творческих коллективов. Выступают Павло Нечитайло, Орест Лютый, группа «Вий» и другие.

В данный момент на площади находится около 6 тыс. демонстрантов. Также по периметру акции несут службу около 100 сотрудников милиции.

Фото: скриншот svoboda.org.ua

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