Тягнибок призвал украинцев готовиться к революции

{1-} Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок призвал украинцев быть готовыми к революции, направленной на достижение национальной и социальной справедливости.

Об ээтмо он заявил в Киеве, выступая на вече в честь 70-летия УПА, пишет "Украинская правда".

"Сейчас наша борьба, наш бой – это парламентские выборы, но мы должны помнить, что есть и другой путь. Мы должны быть готовы к революции за национальную и социальную справедливость", - сказал лидер "Свободы".

Он также заявил, что украинские националисты должны сделать все для построения такого государства, о котором мечтали воины УПА, и подчеркнул, что украинские повстанцы никогда не капитулировали и не сдавались.

Марш УПА в Киеве: все подробности, ФОТО

Напомним, в воскресенье, 14 октября, в Киеве состоялся марш в честь 70-й годовщины создания УПА. Его участники прошли от памятника Тарасу Шевченко до Михайловской площади, где был организован концерт.

По словам организаторов митинга, он собрал 30 тысяч человек. В то же время, очевидцы акции говорили о 10 тысячах участников.

Свою "антифашистскую" акцию в столице провели и представители Компартии. Они, в частности, повесили чучела лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича (СМОТРИТЕ ФОТО).

фото: svit24.net

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