Безсмертный: «УДАР» дает очень плохой сигнал для мирового сообщества

{1-}Право избирать и быть избранным является абсолютным и касается только физических лиц. Об этом заявил экс-посол Украины в Республике Беларусь Роман Безсмертный, комментируя заявление о снятии части кандидатов от партии «УДАР» в пользу кандидатов-мажоритарщиков от Объединенной оппозиции «Батькивщина».



«В данном случае партиям нужно быть очень осторожными, так как имеем дело с сегментом так называемого корпоративного права, когда организация принимает решение за человека», - подчеркнул Роман Безсмертный. Он напомнил, что партии диктовали лицам их действия в двух корпоративных правовых моделях - в фашистской Италии и нацистской Германии.



«Только гражданин вправе решать - или баллотироваться ему, или сниматься с выборов», - убежден политик. По его мнению, партия является институтом, который организует процесс подбора кадров, подготовку и проведение всех процедур, но не она принимает решение о выдвижении или снятии кандидатов.

«Сам человек принимает решение об участии в выборах, - убежден Роман Безсмертный. - Соответственно, решение партии о снятии кандидатов является таким же неправовым, как и в свое время неправовым было решение о применении императивного мандата, которое давало партиям возможность применять организационные санкции в отношении депутатов».



«Я бы рекомендовал тем, кто принимает подобные решения, задуматься, что это очень плохой сигнал для мирового сообщества в части соблюдения политических прав граждан, - заявил политик. - Надо быть очень осторожными с такими действиями, потому что они напоминают о неприятных фрагменты истории Европы».



Также Роман Безсмертный обратил внимание на то, что «ударовцы» провоцируют на такие же неправовые действия своих коллег из объединенной оппозиции.



«Существует еще и проблема статусности лиц, которых предлагают снять, - считает политик. - Известным политикам, экономистам, профессионалам в своем деле предлагается сняться в пользу людей, которые еще, по большому счету, о себе никак не заявили в политике».



Роман Безсмертный уверен, что снятие кандидатов с выборов будет выглядеть как предательство людей и те, кто сделают такой шаг, проиграют, так как избиратели воспримут это отрицательно. «Не представляю смиренного снятия по мановению партийного дирижера, скажем, Сергея Терехина или Ксении Ляпиной, у которых есть опыт, авторитет и большие законодательные наработки», - сказал политик.

фото:news.21.by

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