Опубликованы фото и видео марша УПА во Львове

В Сети появились фото марша в честь 70-летия УПА во Львове. Напомним, что по Львову прошли около двух тысяч человек.

Впереди колонны шли представители организации «Пласт» с портретами погибших воинов УПА, рядом с ними – ветераны в повстанческой форме и цветами в руках.

За ними следовал оркестр и молодые люди в форме УПА с оружием и амуницией. Несколько повстанцев ехали на лошадях, которые постоянно пугались машин и резких звуков.

За воинами шла колонна школьников с большим плакатом красно-черного цвета, на котором были изображены основатели и лидеры УПА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марш УПА: Киев в дыму и повешенный Бандера

Колонна прошла от площади Мытной, по площади Мицкевича до оперного театра и обратно повернула к площади Рынок. Здесь пройдет следующая часть торжеств.

Ранее на Марсовом поле руководители области и города возложили цветы к Мемориалу неизвестного воина УПА

«Когда государство теряет свой государственный суверенитет – наш священный долг защитить свою честь и достоинство, защитить нацию Украины», - заявил председатель Львовского краевого Братства ОУН-УПА Олесь Гуменюк.

Напомним, сегодня в Киеве тоже прошел марш УПА. Как заявили организаторы, в нем приняли участие около 30 тысяч человек. Ранее говорилось о 10 тысячах участников, а правоохранители заявили о 6 тысячах.

Одновременно с акцией националистов в центре Киева прошел «антифашистский» митинг коммунистов у памятника Ленину. На нем сторонники КПУ повесили Бандеру и Шухевича (ФОТО).

Фото, видео: portal.lviv.ua, youtube.com

Новости по теме:

Во Львове на марш в честь УПА вышли 2 тысячи человек

День рождения УПА: история празднования и столкновений

В Одессе отметить 70-летие УПА вышли 10 человек

ГАИ не пускает в Киев националистов и сопровождает «братков» - ВО «Свобода»

Во Львове помянули героев Крут