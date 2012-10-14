Ющенко в день УПА вспомнил о Павлике Морозове

{1-}Лидер партии «Наша Украина», третий Президент Украины Виктор Ющенко в день 70-й годовщины создания УПА рассказал о необходимости уважения к героям и истории Украины и вспомнил о том, как украинцам навязывали таких героев, как Павлик Морозов.

Об этом политик заявил, выступая в музейном комплексе «Штаб УПА-Юг» в селе Антоновка (Тернопольская область), сообщает УНИАН.

В своем выступлении Ющенко отметил, что 14 октября - день Покрова Пречистой Богородицы - один из тех праздников, которые консолидируют украинскую нацию. «Сегодняшний праздник более всего олицетворяет освободительное движение украинцев. Случилось так, что нам годами навязывали другие ценности, нас убеждали, что нашим героем является Павлик Морозов. Нужны были десятилетия, чтобы мы вернулись к нашей настоящей истории, начали уважать украинских героев, возрождать национальные традиции", - сказал лидер НУ.

Он также подчеркнул необходимость воспитать уважение к подвигам украинских героев в украинском обществе. «Это может обеспечить только изменение национального курса. Только тогда во всей стране - и на западе, и на востоке - будет уважение к украинскому языку, к украинской культуре, к украинским героям. Только изменение национального курса сделает из населения нацию», - подчеркнул Ющенко.

Он напомнил, что в свое время присвоил звания Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, однако со сменой власти эти указы были отменены. «Это обусловлено тем, что к сожалению в государстве нет единого пока мнения относительно освободительной борьбы украинцев. Проблема также в том, что пришли слабые политики, а слабый политик всегда будет держать среднюю линию», - констатировал лидер «Нашей Украины».

Находясь на Тернопольщине, Ющенко также посетил музей «Штаб УПА - Юг», где осмотрел экспозицию, принял участие в богослужении и возложил цветы на кладбище воинов УПА.

Справка. В начале апреля 1943 года в селе Антоновка создали штаб УПА «Юг». Впоследствии его называли «Антоновской республикой», поскольку это была первая военная база украинских партизан на Волыни.

В 1943 году немецкие войска предприняли попытку уничтожить Антоновецкий курень УПА. Они окружили село Стожок, захватили жителей, которые не успели спрятаться в лес (стариков, детей, женщин, всего 73 человека), согнали их в сарай, облили бензином и сожгли живьем.

В то же время, уничтожить базу немцам не удалось.

Село Антоновка было полностью уничтожено при советской власти, в 1946 году. 177 семей было вывезено из него. В 1952 году село исчезло с карты СССР, его ликвидировали указом Президиума Верховного Совета УССР. Антоновцы официально восстановлены 29 апреля 1990.

Напомним, самая массовая акция в день 70-летия УПА в воскресенье, 14 октября, прошла в Киеве. На нее собралось от 10 до 30 тысяч человек.

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