Немецкие врачи решили оставить Тимошенко в больнице

{1-} Украинские и немецкие медики решили продлить терапевтическое лечение экс-премьера Юлии Тимошенко в ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харькове.

Об этом после осмотра Тимошенко в Харьковской больнице заявил председатель правления берлинской клиники «Шарите» Карл-Макс Айнхойпль, сообщает УНИАН.

«Мы приняли решение продлить терапевтическое лечение госпожи Тимошенко. Продолжать лечение будем совместно – немецкая и украинская стороны. Это будет происходить в Харькове», - сказал он.

Айнхойпль отметил определенный прогресс в лечении украинского экс-премьера. Впрочем, по его словам, медики не полностью довольны «развитием силовых возможностей пациентки».

«Мы смогли добиться определенных успехов. В первую очередь, симптоматика боли значительно снижена, мобильность конечностей, прежде всего, это касается ног, значительно увеличена. Что касается силовых возможностей пациентки, я не могу сказать, что мы довольны», – отметил немецкий врач.

Айнхойпль также подчеркнул, что во время лечения Тимошенко были случаи, которые «отбрасывали процесс назад». В частности, он отметил то, что на успеваемости лечения отражается стресс, действиям которого постоянно подвергается Тимошенко.

По словам немецкого медика, Тимошенко боится, что против нее будут выдвигаться новые обвинения, а также ее беспокоит информация, появляющаяся в прессе относительно некоторых особенностей ее лечения.

Отвечая на вопрос, сколько еще времени понадобится для лечения экс-премьера, Айнхойпль сказал: «Давайте не будем создавать дополнительный стресс, устанавливая какие-либо сроки».

Он также сообщил, что из-за украинского законодательства немецкие специалисты не могут в одиночку проводить доверительные беседы с пациенткой. Это, отметил он, также негативно влияет на процесс лечения. В то же время руководитель немецкой клиники поблагодарил украинскую сторону за коллегиальное и плодотворное сотрудничество и выразил готовность продолжать лечение Тимошенко совместно с украинскими медиками.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко в девятый раз отказалась от участия в судебном заседании в Харькове, которое было запланировано на завтра, 15 октября.

фото: president.lt

Новости по теме:

К Тимошенко прибыли немецкие врачи

Главврач пожаловался, что Тимошенко отказывается сдавать кровь

Тимошенко отказалась сдавать кровь немецким врачам