«Батьківщина» пообещала снять 26 мажоритарщиков в пользу УДАРа

{1-} В понедельник, 15 октября, на своем съезде ВО «Батьківщина» юридически оформит снятие части своих кандидатов в одномандатных избирательных округах в пользу кандидатов от УДАРа.

Об этом сообщает пресс-служба «Батьківщини»

Еще в начале избирательной кампании «Батьківщина» по всем мажоритарным избирательным округам согласовала кандидатов с семью политическими партиями и ВО «Свобода».

Такой же подход «Батьківщина» предлагала и УДАРу.

14 октября УДАР снял своих кандидатов в пользу кандидатов от «Батьківщини» в 26 мажоритарных округах.

Политсовет объединенной оппозиции «Батьківщина» будет рекомендовать съезду партии «Батьківщина», который состоится 15 октября, принять на паритетных началах решение о снятии своих кандидатов в пользу кандидатов от УДАРа в 26 округах, а не 22-х, как предложил УДАР.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 октября в Киеве состоялся съезд партии «УДАР Виталия Кличко», на котором были сняты 32 кандидата-мажоритарщика в пользу коллег из оппозиции. При этом УДАР надеялся на адекватные действия со стороны оппозиции в 22 округах.

фото: tsn.ua

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