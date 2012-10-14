На марше УПА жгли флаги ПР и коммунистов, опубликованы фото

Во время марша в честь 70-летия УПА, который организовала ВО «Свобода» и провела его в центре Киева, националисты жгли флаги своих политических оппонентов – Партии регионов и КПУ.
В свою очередь, присоединившиеся к маршу УПА ультрас киевского «Динамо» зажгли дымовые шашки и развернули плакат с надписью «Свободу Павлючинко» в поддержку своих единомышленников, которые были осуждены за убийство судьи.
Напомним, что сегодня коммунисты устроили свою акцию – провели импровизированный народный трибунал и осуществили повешение картонных фигур главнокомандующего УПА Романа Шухевича и лидера ОУН Степана Бандеры на импровизированной деревянной виселице (ФОТО).
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Марш УПА завершился митингом на Михайловской площади и сейчас идет рок-концерт, в котором принимают участие группы и исполнители - «Кому вниз», «Вій», «Орест Лютый», «Флит», Павло Нечитайло («Пропала грамота»).
фото: EPA / UPG, nbnews.com.ua
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