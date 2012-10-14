Оппозиция о снятии в пользу УДАРа: это 100-процентная провокация

Некоторые кандидаты-мажоритарщики от объединенной оппозиции «Батьківщина», которые в числе 26 человек должны быть сняты в пользу кандидатов от УДАРа, ничего не знают о своем грядущем снятии и называют это сообщение 100-процентной провокацией.

{1-} «Согласно той информации, которой я располагаю, нет таких договоренностей. Более того, я думаю, что это не соответствует действительности», - сказал кандидат от 222-го округа Дмитрий Андриевский, кандидатуру которого УДАР предлагает снять в пользу Рены Назаровой.

По словам Андриевского, его кандидатура не будет снята на завтрашнем съезде партии «Батьківщина», сообщает ВВС Украина.

{-2} В свою очередь идущая по 216-му округу Ксения Ляпина заявила, что после публикации решения УДАРа проводила консультации по этому поводу с руководством «Батьківщини».

«Во-первых, никаких переговоров о возможности снятия моей кандидатуры со мной никто не вел. Во-вторых, социология показывает мое преимущество над Давыденко от 8 до 10%. В-третьих, «Батьківщина» не может согласиться на снятие в пользу Давыденко, поскольку он был предателем киевской городской «Батьківщини», когда он вышел из ее фракции. Эти три фактора говорят о том, что это стопроцентная провокация», - сказала Ляпина.

{3-} Кандидат по 217-му округу Александр Бригинец, кандидатуру которого УДАР предлагает снять в пользу Юрия Крикунова, сообщил, что ему неизвестно о каких-либо переговорах, которые представители «Батьківщини» вели по отзыву его кандидатуры.

А руководитель киевского штаба и член президиума политсовета «Батьківщини» Юрий Одарченко заявил о категорическом несогласии его организации с действиями УДАРа.

«Мы считаем их направленными на срыв процесса объединения оппозиционных сил и создание условий для победы провластных кандидатов. Снятие наших кандидатов предлагается на основе неизвестно каких методик. Нам вообще неизвестно, что послужило основанием для таких заявлений Кличко», - сказал он.

Кроме того, кандидат от Объединенной оппозиции Александр Черноволенко, которого УДАР предлагает снять в 220 округе г.Киева, не будет снимать свою кандидатуру в пользу кандидата Ивана Фищенко от УДАРа.

«Пусть кандидатуру снимает Фищенко, чем я буду снимать свою кандидатуру, если я - сильнейший кандидат в округе... Я видел социологический опрос, и я там на первом месте», - цитирует пресс-центр Киевского регионального штаба объединенной оппозиции слова Черноволенко.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 октября в Киеве состоялся съезд партии «УДАР Виталия Кличко», на котором были сняты 32 кандидата-мажоритарщика в пользу коллег из оппозиции. При этом УДАР надеялся на адекватные действия со стороны оппозиции в 22 округах.

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