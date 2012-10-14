Правозащитники обвинили власти Сирии в использовании советских бомб

{1-} Военно-воздушные силы Сирии применяют против боевиков антиправительственных формирований кассетные бомбы советского производства, от которых отказались 77 стран мира.

Об этом со ссылкой на международную организацию Human Rights Watch сообщает РИА Новости.

В заявлении HRW говорится, что организация располагает данными, подтверждающими применение кассетных бомб в период с 9 по 12 октября этого года в провинциях Идлиб, Хомс, Алеппо и Латакия, а также в ходе боевых действий под Дамаском. Как сообщает HRW, в частности, сирийская армия неоднократно бомбила кассетными бомбами шоссе, которое проходит через город Мааррет-эн-Нууман, который стал ареной боев между правительственными войсками и боевиками. При этом организация отмечает, что кассетные бомбы сбрасывались, в основном, с вертолетов.

В подтверждение своего заявления HRW приводит на своем сайте видеоролик, где демонстрируются неразорвавшиеся кассетные бобы, с которыми играют дети. Эти боеприпасы, в случае, если они не разорвались после их применения, представляют опасность для людей в течение нескольких месяцев или даже лет. Как утверждают правозащитники, сирийские ВВС используют кассетные бомбы РБК-250, РБК-275 и РБК-500 советского производства.

Кассетные бомбы распадаются после сбрасывания на несколько небольших бомбочек. По данным HRW, порядка 77 государств мира подписали Договор о кассетных боеприпасах, запрещающий их применение. Сирия этот документ не подписала, не сделали этого и основные производители данных бомб - США, Россия и Китай. США активно применяли кассетные бомбы в ходе ударов по Югославии в 1999 году.

Ранее «Главред» сообщал, что в Сирии уже более полутора лет не прекращается конфликт, жертвами которого стали, по данным ООН, более 20 тысяч человек. Беженцами стали более 250 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.

фото, видео: hrw.org

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