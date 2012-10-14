В Киеве начался съезд «Свободы»

{1-} После проведенного в воскресенье, 14 октября, в центре Киева марша УПА, ВО «Свобода» в киевском Доме кино начала свой ХХV съезд.

Делегаты планируют заслушать отчеты руководителей региональных ячеек партии относительно их деятельности в ходе предвыборной парламентской кампании, сообщает УНИАН.

Кроме того, должно быть принято решение о переформатировании избирательного списка партии, исключив из него отдельных кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марш УПА: Киев в дыму и повешенный Бандера

Ранее лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что на съезде из избирательного списка могут быть исключены отдельные кандидаты в народные депутаты, баллотирующиеся от этой партии.

«Не исключаем, что примем решение о снятии со списка определенной части кандидатов в депутаты, насколько это позволяет украинское законодательство», - отметил лидер партии.

Ранее «Главред» сообщал, что Тягнибок призвал украинцев быть готовыми к революции, направленной на достижение национальной и социальной справедливости.

«Сейчас наша борьба, наш бой – это парламентские выборы, но мы должны помнить, что есть и другой путь. Мы должны быть готовы к революции за национальную и социальную справедливость», - сказал лидер «Свободы».

Новости по теме:

Тягнибок призвал украинцев готовиться к революции

Тягнибок не намерен договариваться с Кличко

Тягнибок зовет людей под избиркомы в ночь выборов