В Киеве начался съезд «Свободы»

{1-} После проведенного в воскресенье, 14 октября, в центре Киева марша УПА, ВО «Свобода» в киевском Доме кино начала свой ХХV съезд.
Делегаты планируют заслушать отчеты руководителей региональных ячеек партии относительно их деятельности в ходе предвыборной парламентской кампании, сообщает УНИАН.
Кроме того, должно быть принято решение о переформатировании избирательного списка партии, исключив из него отдельных кандидатов.
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Ранее лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил, что на съезде из избирательного списка могут быть исключены отдельные кандидаты в народные депутаты, баллотирующиеся от этой партии.
«Не исключаем, что примем решение о снятии со списка определенной части кандидатов в депутаты, насколько это позволяет украинское законодательство», - отметил лидер партии.
Ранее «Главред» сообщал, что Тягнибок призвал украинцев быть готовыми к революции, направленной на достижение национальной и социальной справедливости.
«Сейчас наша борьба, наш бой – это парламентские выборы, но мы должны помнить, что есть и другой путь. Мы должны быть готовы к революции за национальную и социальную справедливость», - сказал лидер «Свободы».
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