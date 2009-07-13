Обамонемания

На улицах Москвы не было возбужденной толпы сторонников нового американского президента, люди не ждали часами его кортеж, молодежь, перед которой выступал Обама, слушала его скорее вежливо, чем восторженно.

Западные комментаторы были удивлены: Обама, покоривший не только Соединенные Штаты, но и Европу, в России воспринимался как обычный западный визитер. Как здесь говорят - хорошо, что не Буш...



Этому отсутствию «обамомании» в России есть несколько объяснений. Во-первых, будем честны, у россиян, да и у жителей других постсоветских стран, первое в истории избрание президентом Соединенных Штатов темнокожего политика вызывало не то ощущение новой эпохи, о котором говорили от Вашингтона до Берлина, а скорее легкое удивление. Для нашего пространства время толерантности еще не пришло, так что москвичи вряд ли способны воспринимать американского президента как политическую звезду. Да и у них пока что есть собственная политическая звезда - Владимир Путин. А о нем Обама отзывается без нужного пиетета. К тому же с американцами и европейцами президент США говорит о ценностях. Такой же разговор он пытался провести и в России - в частности, во время выступления перед молодежью. Однако представление о ценностях у американцев и россиян сегодня отличаются. Не только российское руководство, но и население страны, воспринимает собственное государство как реального конкурента США. Это для Европы Барак Обама - президент суперстраны, готовый повернуться лицом к «старому континенту». Для России он - президент одной супердержавы, которая зарится на законные интересы другой. Начал договариваться? Значит, признал, какая Россия сильная. И вся предыдущая внешняя политика была правильной, если новый американский президент так быстро выбрался в Москву.

Объяснять что-то с точки зрения здравого смысла здесь особого смысла нет. Россия уже давно живет в мире собственных представлений о вселенной, которая ее окружает. И эта традиция уходит аж в советские времена, когда читатели газеты «Правда» свято верили, что на итог американских президентских выборов влияет отношение того или иного хозяина Белого дома к первой в мире стране рабочих и крестьян. Такое представление об американской политике до сих пор не исчезло. И поэтому действительно хорошо, что Обама - не Буш, что выиграл не республиканец: американцы наказали республиканцев за их напыщенность, за Ирак, за Саакашвили, за Ющенко... За что там еще?

Все остальные итоги визита - для специалистов. Именно они будут анализировать документы о разоружении, согласованные российским и американским президентами, и осознавать отсутствие каких-то успехов с российской стороны. Именно они заметят, что для разговора с российскими оппозиционерами Обаме некого было собирать - в отличие от его предшественников, которые имели дело с серьезными и перспективными людьми. И все же для меня лично главным событием стало выступление американского президента перед молодежью. Пусть она даже и воспринимала гостя без особого восторга.

Эта речь напомнила мне первое американское президентское выступление, о котором я рассказывал читателям, - выступление президента Рональда Рейгана в Московском университете. Сейчас даже трудно объяснить, какое огромное значение имело то общение. На протяжении многих десятилетий советская пропаганда пыталась сделать все возможное, чтобы дезинформировать граждан коммунистической империи, чтобы создать лицемерные мифы о Соединенных Штатах, их внешней политике, ценностях. Услышать обо всем этом из первых уст от того же человека, которого пытались объявить главным врагом Москвы, цитату которого об «империи зла» вспоминали с нескрываемой обидой (очевидно, хотелось быть империей добра), - это действительно было что-то! И Рейган, тогда уже немолодой, уставший, в конце своего триумфального президентства, продемонстрировал, что такое политик, уверенный в собственных ценностях и вместе с тем способный быть учтивым по отношению к хозяевам.

Что-то аналогичное произошло и во время выступления президента Обамы. Снова - информация от первого лица. Снова - в ситуации, когда государственные российские СМИ не скрывают свою антипатию к Соединенным Штатам, даже больше - создают у потребителей не только в России, но и за рубежом, иллюзию того, что современная Россия, страна с не очень развитой сырьевой экономикой, анахронической армией, останавливающимися предприятиями и постоянно уменьшающимся населением, может быть реальным конкурентом США. Обама не стал с этим спорить, он просто выступал как лидер мирового государства. Россияне, которыми на протяжении всего нового тысячелетия руководят невыразительные чиновники, не имеющие и малейшего представления о том, что такое настоящая политическая деятельность, имели возможность увидеть политического деятеля, победившего в беспрецедентной борьбе и защищающего собственное представление о ценностях, с которыми его ассоциируют. Ведь в России уже давно нет никакой реальной политической борьбы, есть разве что ее имитация и уже второй подряд президент покидает должность, называя фамилию преемника. Многопартийности также нет, молодежь приучают к мысли, что карьеру можно сделать разве что в рядах «Единой России» - партии без политических взглядов, без программы, без представления о будущем страны, однако с лидером - Владимиром Путиным. А тут, во время выступления Обамы, - совсем другое отношение к политике! Важный пример для молодых людей, которым предстоит строить новую Россию. Может, они вспомнят это выступление Обамы, когда будут делать собственный выбор и с отвращением вспоминать о бездарном господстве кучки номенклатурщиков и «олигархов», пытающихся украсть их будущее и конвертировать его в собственные фешенебельные дворцы и яхты?