В России прошел единый день голосования

{1-}В России завершился единый день голосования. Последние участки в 20.00 по Киеву закрылись в Калининградской области, где состоялись выборы мэра. Местные выборы разного уровня состоялись в 77 регионах из 83.

В пяти из регионах - Амурской, Брянской, Белгородской, Новгородской и Рязанской областях - впервые после почти восьмилетнего перерыва состоялись прямые выборы губернаторов, сообщают Вести.ru.

Еще в шести - Северной Осетии-Алании, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - выбир депутатов региональных заксобраний. По данным Центризбиркома России, в целом явка на губернаторских выборах в целом соответствует показателям последних аналoгичных кампаний 2003-2004 гoдoв.

На выборах депутатов законодательных собраний отмечена более низкая активность избирателей. В целом, нынешний единый день голосования прошел спокойной обстановке, серьезных нарушений было немного, считают в МВД РФ.

«На мой взгляд, нарушений существенно меньше, чем на предыдущих кампаниях, - заявил начальник Главного управления по охране общественного порядка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Юрий Демидов. - В целом ощущение, что поведение участников более выдержанное, голосование проходит в более цивилизованных рамках. В полном объеме обеспечен правопорядок и безопасность свободного волеизъявления граждан РФ».

Стоит отметить, что это последний единый день голосования, который проходит в графике март-октябрь. Согласно новому закону, с будущего года он будет проходить во второе воскресенье сентября.

Напомним, после выборов в Госдуму в отставку были отправлены главы нескольких регионов, в которых партия «Единая Россия» показала слабые результаты.

Фото polittech.org

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