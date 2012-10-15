Парашютист-рекордсмен достиг в полете скорости звука

{1-}Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер стал первым человеком, который достиг скорости звука во время прыжка без помощи специального транспортного средства.

Экстремал поднялся на высоту 39 километров, а затем прыгнул на землю из стратосферы, достигнув в полете скорости звука.

Через 40 секунд скорость его свободного падения составила 1173 километра в час. Он открыл парашют при приближении к земле и совершил мягкую посадку в пустыне, сразу встав на ноги. За прыжком Феликса наблюдали его родные и близкие. Отметим, что неделю назад австрийскому скайдайверу пришлось перенести свой прыжок из-за ветра. 14 октября спортсмен-экстремал поднялся на стратостате над Розвеллом (США, штат Нью-Мексико). От смертельных опасностей, переохлаждения и перепадов давления скайдайвера защищал специальный скафандр.43-летний Баумгартнер установил сразу несколько мировых рекордов: по максимальной высоте прыжка с парашютом, продолжительности полета в свободном падении и максимальной скорости падения, пишет Дни.ру.

В июле этого года "Бесстрашный Феликс" совершил прыжок из стратосферы с высоты 29 километров. Во время свободного падения он достиг скорости в 862 километров в час и благополучно приземлился близ Розвелла.

Очень долго рекорд прыжка с самой большой высоты принадлежал пилоту ВВС США Джозефу Киттингеру. Он был установлен в 1960 году и составлял 31 333 метра. Все более поздние попытки превзойти это достижение заканчивались гибелью смельчаков. Сегодня 84-летний Киттингер входит в команду Баумгартнера, именно он был с ним на радиосвязи в течение эксперимента.

Во время прыжка австрийца поджидало несколько смертельных опасностей. Во-первых, в случае разгерметизации скафандра у него могла в буквальном смысле закипеть кровь. Вторая опасность заключается в том, что первые 30 секунд падения парашютист практически не испытывал сопротивления воздуха, из-за чего ему было тяжело зафиксировать положение своего тела. Если бы при вхождении в плотные слои атмосферы Баумгарнтер крутился вокруг своей оси, он совершенно точно потерял бы сознание и не смог бы раскрыть парашют.

Кроме того, ученым пока неизвестно, как реагирует тело человека на преодоление сверхзвукового барьера. Баумгартнер надеется, что сведения, которые его команда соберет во время прыжка, помогут продвижению науки. Бывший военный парашютист Баумгартнер совершил более 2500 прыжков с самолетов и вертолетов, а также с небоскребов и памятников, в том числе со 101-этажной башни Taipei 101 на Тайване. После 25-ти лет экстрима Феликс пообещал, что этот трюк стал для него последним.

Напомним, 43-летний Баумгартнер установил сразу несколько мировых рекордов: по максимальной высоте прыжка с парашютом, продолжительности полета в свободном падении и максимальной скорости падения.

Как сообщалось ранее, Феликс Баумгартнер удачно приземлился совершив прыжок с высоты 39 км и установив очередной рекорд. Видеотрансляцию прыжка показывали в прямом эфире. Ее смотрели около восьми миллионов человек.Пользователи шутили, что Баумгартнер взлетел выше геостационарных спутников.

Организаторы прямой трансляции прыжка установили 20-секундную задержку трансляции на случай трагического исхода. Однако прыжок завершился триумфом.

Фото dni.ru

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