Фарион назвала УДАР политической попсой

{1-}Партия Виталия Кличко "УДАР" - это попса и национальная дыра. Об этом сказала представитель львовской организации ВО "Свобода" Ирина Фарион на съезде партии.

"Если в нашем обществе сформировалась ниша политической попсы типа "УДАР" Кличко, которого я мешаю ногами и всеми другими органами на каждой встрече с людьми, потому что это моя первая заповедь - набить морду "УДАР", - то как мы замоскалилы. Но мы не просто замоскалилы, мы спопсовилы. Какими мы потребительскими стали, если общество готово голосовать за поражен в голову. Это просто национальная и гуманитарная дыра. Мы должны это каким-то образом пережить и переварить ", - убеждена она, сообщает Gazeta.ua

Фарион добавила: "Надо объяснять людям, что это абсолютные синонимы - "УДАР"," Пора" и "Сильная Украина". Есть синонимы контекстуальные, а это синонимы абсолютные. И если в нашем обществе находится такое количество людей, которые готовы за них голосовать, то нам, Боже упаси, нельзя опускаться до их уровня".

Политик отметила, что в свое время Кличко приехал в Москву и там сразу же дважды предал украинский язык ".

"Он приехал и говорит, что "вопрос с языком не стоит". Но это у него наверное там уже ничего не стоит. Говорите об этом людям, потому что это - импотенция", - сказала она.

Как ранее сообщал Главред, Ирина Фарион в эфире украинского телевидения назвала русский «языком оккупантов».



«Откуда взялся русский язык? Кто его засеял, на каком гумне он вырос?», - отметила она.



«Если мы уравниваем этот язык на некоторых территориях и, в частности, в Донецке, с украинским, мы уравниваем в правах язык оккупанта с языком коренного населения», - добавила Фарион.

Фото Gazeta.ua

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