Оппозиция хочет создать единую коалицию в Раде

{1-}

Всеукраинское объединение "Батькiвщина" предлагает подписать политическое соглашение о создании коалиции демократических сил с ВО "Свобода" и партией Виталия Кличко "УДАР" в Верховной Раде 7-го созыва.

По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, текст соответствующего политического соглашения был одобрен делегатами 25-го съезда его политической силы 14 октября в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Учитывая, что режим Януковича создает реальные угрозы существованию независимости Украины, всеукраинское объединение "Свобода", Объединенная оппозиция "Батькiвщина" и партия "УДАР" договариваются с целью возвращения Украины на демократический, европейский путь развития и отстранения Президента Януковича от власти, сформировать по результатам парламентских выборов 28 октября 2012 года коалицию демократических сил в Верховной Раде Украины 7-го созыва", – говориться в тексте соглашения.

Первоочередными задачами этой коалиции должны стать недопущение внесения Президентом Януковичем изменений в Конституцию Украины с целью избрания Президента Украины в парламенте.

Кроме того, коалиция демократических сил намерена принять закон об импичменте Президента и создать следственную комиссию по вопросу отстранения Януковича от власти, начать процедуру импичмента действующего Президента.

Также среди первоочередных задач – принятие мер по освобождению политических узников, в частности лидера оппозиции, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра Министерства внутренних дел Юрия Луценко.

Кроме того, среди первоочередных задач – принятие закона об отзыве народных депутатов, о снятии депутатской неприкосновенности, закон о продолжении моратория на продажу земли, отмена Пенсионной реформы, обеспечение ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, денонсация "предательских" Харьковских соглашений.

В то же время, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок выразил сомнение, что на сегодняшний день есть договоренности между ВО "Батькiвщина" и УДАРом о подписании такого соглашения.

"Я не очень понимаю, зачем подтягивать УДАР в данной ситуации, но у Яценюка, у "Батькiвщины", очевидно, есть свои аргументы и свои мысли по этому поводу", – подчеркнул он.

Как ранее писал Главред, сегодня должны пройти партийные съезды оппозиционных сил, на которых будут решаться вопросы поддержки на парламентских выборах единых кандидатов по мажоритарным округам.

фото: ТСН

Новости по теме:

На съезд объединенной оппозиции не пустят журналистов

«Батьківщина» пообещала снять 26 мажоритарщиков в пользу УДАРа

Кличко снял кандидатов партии в 32 округах ради коллег из оппозиции