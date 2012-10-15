В Алжире убит один из лидеров Аль-Каиды

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В Алжире 15 октября сообщили о том, что правительственными войсками убит Булем Бека – один из лидеров боевиков Аль-Каиды.
Об этом официально заявили власти Алжира, сообщает ВВС.
По данным властей, Булем Бека отвечал за взаимодействие группировок Аль-Каиды в странах Магриба, включая Мали, Мавританию и Нигер.
Как сообщают военные, личность Булема Бека, также известного как Халед эль Миг, подтвердили члены его семьи, которые забрали тело убитого.
Как ранее писал Главред, 13 октября глава Аль-Каиды Айман аз-Завахири призвал мусульман развязать священную войну против США и Израиля из-за появления в Интернете антиисламского фильма "Невинность мусульман".
В аудиосообщении аз-Завахири, распространенном головной медиа-структурой Аль-Каиды Ас-Сахаб, говорится о том, что США разрешили снять фильм под предлогом свободы выражения. "Однако эта свобода позволяет им пытать исламских узников", – сказал он.
фото: securitylab.ru/
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