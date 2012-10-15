День 70-летия УПА отметили акциями по всей Украине

15 октября 2012, 07:56

Киевский "Марш борьбы", посвященный 70-летию создания Украинской повстанческой армии (УПА), стал самой многочисленной националистической акцией ВО "Свобода" за последние годы – по данным организаторов, марш собрал примерно 30 тысяч человек.

На мероприятии "Свободы" собралось рекордное число участников не только маршей УПА, но и всех националистических акций в целом за последние несколько лет, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

Большая часть партий, принимавших участие в мероприятиях предыдущих лет, на этот раз от участия самоустранились, предоставив возможность чествовать ветеранов УПА исключительно членам Всеукраинского объединения. Столкновений с представителями левых сил, также отметившихся в этот день своими мероприятиями, удалось избежать, хотя представители левых партий накануне марша обещали всячески препятствовать его проведению.

Первыми на улицу вышли активисты Прогрессивной социалистической партии во главе со своим лидером Наталией Витренко, которые провели свое мероприятие возле памятника генералу Ватутину в Мариинском парке.

Вышли в центр столицы и коммунисты — с раннего утра у памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко дежурили около 150 членов партии, готовясь к встрече со своими политическими противниками с фантазией — у основания памятника сколотили виселицу, на которую повесили картонные изображения лидеров Организации украинских националистов Романа Шухевича и Степана Бандеры. Музыкальное сопровождение повешению обеспечила трансляция песни со словами "Жизнь прожита не зря, комсомол — это юность моя".

А у стен Лукьяновского СИЗО собирались члены комитета освобождения политических заключенных, которые планировали провести благотворительный концерт. Впрочем, из-за плохой погоды туда пришли не более 100 человек.

Основные мероприятия, как и ожидалось, начались днем в парке Тараса Шевченко, где состоялась акция Всеукраинского объединения (ВО) "Свобода (остальные партии и движения, принимавшие участие в чествовании УПА в предыдущие годы, на этот раз от участия в митинге отказались. – Ред.) "Мы с самого начала не планировали праздновать в Киеве, а отправились в те места, где действительно воевала УПА,— на Волынь и Галичину. Мне абсолютно все равно, что там делает "Свобода"",— объяснил "Ъ" первый заместитель главы УНА-УНСО Николай Карпюк.

Третий президент Украины Виктор Ющенко годовщину отметил в Тернопольской области, где находился главный штаб УПА. "День создания УПА — не время для пиара в Киеве, а время поехать в те места, где воевали повстанцы",— заявила пресс-секретарь господина Ющенко Ирина Ванникова.

Годовщину создания УПА отметили и в других городах.

Во Львове память воинов УПА почтили около 2 тыс. человек. В сопровождении оркестра, с лозунгами "Слава Украине — героям слава!" колонна прошла по центру города до площади Рынок, где перед входом в Ратушу скаутская организация "Пласт" посмертно наградила 22 командиров УПА "Пластовым железным крестом" за "храбрость в борьбе за Родину". Затем мэр Львова Андрей Садовый и председатель Львовского облсовета Олег Панькевич вместе с ветеранами Украинской повстанческой армии возложили цветы к Мемориалу неизвестному воину УПА. "Аналогов такой армии, как УПА, не было,— заявил Андрей Садовый.— Ведь они воевали против двух империй".

В Ивано-Франковске день памяти УПА пришли отметить около 1500 человек. Участники мероприятия провели торжественное вече и помолились за погибших воинов, после чего маршем прошли по центральным улицам города к мемориальному скверу, где возле креста жертвам политических репрессий состоялись панихида и возложение цветов.

В Ровно участниками марша стали около 500 человек. Они прошли колонной по улице Соборной от Свято-Покровского собора до майдана Незалежности, где, спев повстанческие песни, мирно разошлись.

День памяти УПА отметили также в Одессе, Харькове, Тернополе и других городах. В частности, в Сумах состоялось факельное шествие. 

фото: EPA / UPG

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