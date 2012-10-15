Колесниченко пугает гражданской войной из-за "украинофилов"

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Члены рабочей группы Кабмина 12 октября утвердили изменения к закону "Об основах государственной языковой политики" и концепцию госпрограммы развития украинского языка. Авторы действующего закона считают, что рабочая группа превысила полномочия, разработав совершенно новый документ, который в случае его принятия может "привести к гражданской войне".

Вадим Колесниченко, один из авторов языкового закона, назвал документ "гадостью" и заявил, что его принятие может "привести к гражданской войне", сообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Она (рабочая группа. – Ред.) была создана для внесения поправок в мой закон. А ее члены, большинство из которых, мягко говоря, украинофилы, с самого начала встали на путь конфронтации и разработали совершенно новую редакцию".

Между тем, несмотря на разногласия, именно этот вариант законопроекта поддержало большинство членов рабочей группы. После окончательной доработки он будет передан Раисе Богатыревой для отчета перед президентом Виктором Януковичем. Следует отметить, что в августе глава государства пообещал, что изменения в языковой закон Верховная рада примет в сентябре, однако сейчас уже понятно, что решать судьбу новой редакции будет новый состав парламента.

Согласно утвержденному 12 октября документу, за украинским языком сохраняется статус государственного. Его использование является обязательным в судо- и делопроизводстве, в деятельности органов государственной власти, вооруженных сил, в сфере науки и образования, рекламе. Устанавливается 75-процентная квота вещания на украинском языке для общенациональных теле- и радиоканалов. Передачи и фильмы, изготовленные на других языках, должны быть дублированы, озвучены или обеспечены субтитрами на государственном языке.

По мнению главы Госкомтелерадио Александра Курдиновича, с выполнением этой нормы не возникнет проблем, поскольку она представляет собой "возврат к тому, что действовало в Украине более десяти лет": "Но с точки зрения рыночных принципов формирования контента 75% — это завышенная норма. Телеканалам и радиостанциям проще формировать языковую пропорцию, 0исходя из бизнес-интересов".

К региональным языкам новая редакция закона относит белорусский, болгарский, армянский, гагаузский, идиш, караимский, крымско-татарский, крымчакский, молдавский, немецкий, новогреческий, польский, ромский, русский, румынский, словацкий и венгерский языки. Указывается, что им может быть предоставлена господдержка, но лишь в том случае, если на конкретной территории проживает не менее 30% носителей такого языка. Напомним, согласно действующей редакции закона признание языка региональным разрешено там, где число его носителей составляет не менее 10%. Собрав подписи как минимум 30% членов территориальной общины, местный совет обращается в областной совет с просьбой ходатайствовать перед Верховной радой о "поддержке либо защите регионального языка или языка нацменьшинств". Облсовет в течение 30 дней обращается с таким ходатайством в Раду, которая "принимает закон о поддержке и защите регионального языка либо языка национального меньшинства в пределах территориальной общины села, поселка или города". При условии предоставления статуса регионального на определенной территории этот язык используется параллельно с государственным.

Президент Совета национальных обществ Илья Левитас считает, что 30-процентная квота не защищает интересы нацменьшинств: "По уже принятому закону 10% могли набрать на отдельных территориях крымские татары, венгры, болгары, молдаване, румыны, русские. В случае принятия данных изменений, кроме русских, проживающих в некоторых южных и восточных регионах, никто не сможет этого сделать".

Как ранее писал Главред, рабочая группа была создана по поручению Президента Виктора Януковича 8 августа, сразу после подписания скандального закона, авторами которого являются народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов (оба — Партия регионов). Рабочую группу возглавила вице-премьер—министр здравоохранения Раиса Богатырева. На первом заседании, состоявшемся в августе, группа была разделена на две подгруппы. Задачей одной из них (под руководством первого Президента Украины Леонида Кравчука) являлась разработка предложений по усовершенствованию порядка применения языков. Вторая подгруппа, возглавляемая ректором Киевского национального университета им. Шевченко Леонидом Губерским, должна была разработать концепцию госпрограммы всестороннего развития и функционирования украинского языка до 2015 года и рассчитать финансирование, необходимое для ее реализации.

видео: 24tv.ua

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