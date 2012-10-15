На выборах в Литве проголосовали за пророссийские партии и против АЭС

15 октября 2012, 10:17

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По предварительным данным, на парламентских выборах, прошедших в Литве 14 октября» избиратели, на фоне одной из худших в мире глубокой рецессии, проголосовали за оппозиционные пророссийские партии. Кроме того, параллельно с выборами прошел  референдум по строительству новой атомной электростанции. По предварительным результатам, две трети населения не хотят этого строительства.

По промежуточным результатам подсчета голосов, на выборах лидируют две левых партии – труда и социал-демократическая, сообщает ВВС.

Представители этих партий намекали до выборов, что в зависимости от итогов выборов могут сформировать коалицию.

Аналитики утверждают, что, проголосовав за левые партии, избиратели "наказали" правительство Андрюса Кубилюса за сокращение пенсий и зарплат.

Левые партии также обещают улучшить отношения бывшей советской республики с Россией, по-прежнему остающейся крупнейшим торговым партнером Литвы.

Напомним, Кубилюс пришел к власти в 2008 году, когда мировой финансовый кризис положил конец литовскому экономическому подъему. Для предотвращения дефолта Андрюс Кубилюс был вынужден принять жесткие меры экономии.

Объем производства снизился на 15%, безработица поднялась и тысячи молодых людей были вынуждены выехать за пределы страны в поисках работы. Но дефицит бюджета был постепенно взят под контроль, а ВВП в прошлом году вырос на 5,8% – это один из самых высоких показателей в Европе.

Подход консерваторов к обузданию кризиса заслужил похвалу от правительств других стран и Международного валютного фонда, однако, по словам аналитиков, жители Литвы пока не успели почувствовать на себе результат усилий властей, в то время как оппозиционные партии пообещали смягчить меры экономии.

Пока подсчитаны результаты на 37% избирательных округах. Партия труда набирает около 26%, а социал-демократическая – 19%. Партия Кубилюса "Союз Отечества – Христианские демократы" получила пока менее 11% голосов. Однако цифры еще могут измениться, так как по партийным спискам избирается лишь половина депутатов. Другая половина парламента формируется по итогам мажоритарных выборов.

Состав нового парламента полностью определится через две недели, когда в мажоритарных округах, где не были выявлены победители, пройдет второй тур голосования.

В день парламентских выборов литовцы голосовали также на референдуме относительно планов строительства новой атомной электростанции. По предварительным результатам, две трети населения не хотят этого строительства.

Как ранее писал Главред, 1 октября в Грузии прошли парламентские выборы на которых убедительную победу одержала оппозиционная коалиция "Грузинская мечта.

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