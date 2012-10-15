Суд по делу Тимошенко перенесен еще на месяц

{1-} Киевский райсуд Харькова, в котором должны рассматривать дело в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, которую обвиняют в злоупотреблениях, связанных с корпорацией ЕЭСУ, объявил перерыв до 10.00 13 ноября.

«Суд постановил считать невозможным рассмотрение дела в отсутствии подсудимой Тимошенко и защитника Евгении», - сказал председательствующий на процессе судья Константин Садовский.

Напротив здания суда также прошли два митинга - сторонников и противников Тимошенко.

На митинг противников, несмотря на ливень, собралось около 500 человек, котрорые требовали осудить экс-премьера за совершенные ею преступления, сообщает УНИАН.

На митинг сторонников Тимошенко собралось около 300 человек. Они пришли с флагами объединенной оппозиции. Люди требуют освободить всех политических узников, в том числе Тимошенко.

Ранее «Главред» сообщал, что 12 октября экс-премьер в девятый раз отказалась идти в суд и написала заявление, в котором отметила, что не сможет принять участие в судебном заседании по состоянию здоровья.

Также напомним, что украинские и немецкие врачи рекомендовали продолжить лечение Тимошенко в условиях ЦКБ №5 «Укрзалізниці», хотя и отметили прогресс в лечении украинского экс-премьера.

фото: byut.com.ua

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