МВФ одобрил украинский бюджет-2013

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Международный валютный фонд (МВФ) признал проект бюджета Украины на 2013 год реалистичным.

Об этом министр финансов Украины Юрий Колобов сообщил в интервью ZN.UA.

"У нас разногласия по этому поводу не очень значительные. Проект бюджета, который мы дали, не сильно расходится с их оценками. Единственное, в чем есть определенные разногласия, так это ожидания относительно итогов 2012 года, на основании которых будет формироваться база расчетов следующего года ", – отметил чиновник.

По его словам, правительство ожидает результаты трех кварталов, а в МВФ говорят, что тенденции уже очевидны, и на их базе уже можно делать более умеренные расчеты.

"Но если мы запланированные показатели выдержим, то это будет уже третий год, когда нам говорят, что мы не сможем, а мы смогли", – пояснил глава Минфина.

Как ранее писал Главред, 12 сентября Кабмин одобрил проект госбюджета-2013, однако после обсуждения с бюджетным комитетом спикер Владимир Литвин вернул документ на доработку. Также, сразу после презентации в Кабмине проекта бюджета на 2013 год главный экономист в Администрации Президента Ирина Акимова заявила, что "документ требует глубокой доработки", поскольку макропоказатели выписаны в нем на среднем реалистичном уровне.

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