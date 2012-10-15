Сегодня «Батьківщина» проведет свой съезд

{1-} В понедельник, 15 октября, в 10.00 в Киеве должен был начаться закрытый съезд объединенной оппозиции «Батьківщина».

Об этом в Харькове, где должен был пройти суд на Юлией Тимошенко, заявил народный депутат Андрей Кожемякин, сообщает УНИАН.

«Конечно будет. Начало в 10.00», - сказал Кожемякин.

При этом он отказался сообщить, какие вопросы будет рассматривать съезд и какие решения планируется принимать.

Ранее «Главред» сообщал, что в воскресенье свой съезд провела ВО «Свобода», а днем ранее – УДАР Виталия Кличко, на которых были приняты решения о снятии одних оппозиционных кандидатов в пользу других, более рейтинговых. Так, на съезде УДАРа были сняты 32 кандидата-мажоритарщика в пользу коллег из оппозиции. При этом УДАР надеялся на адекватные действия со стороны оппозиции в 22 округах.

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