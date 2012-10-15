«Свобода» согласилась дружить с УДАРом

{1-} ВО «Батьківщина» предложила подписать политическое соглашение о создании коалиции с ВО «Свобода» и партией УДАР в Верховной Раде 7-го созыва. Делегаты 25-го съезда «Свободы» его одобрили.

Об этом заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, сообщает «Интерфакс-Украина».

Первоочередными задачами такой коалиции, подчеркивается в тексте соглашения, должны стать недопущение внесения президентом изменений в Конституцию с целью избрания президента в парламенте.

Кроме того, коалиция демократических сил намерена принять закон об импичменте президента и создать следственную комиссию по вопросу отстранения Виктора Януковича от власти, начать процедуру импичмента действующего президента.

Также среди первоочередных задач – принятие мер по освобождению политических узников, в частности лидера оппозиции Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Кроме этого, среди первоочередных задач – принятие закона об отзыве народных депутатов, о снятии депутатской неприкосновенности, закон о продолжении моратория на продажу земли, отмена Пенсионной реформы, обеспечение ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, денонсация «предательских» Харьковских соглашений.

При этом делегаты съезда внесли проект политического соглашения в числе первоочередных мер – отмену закона об основах государственной языковой политики. На этом настояла депутат Львовского облсовета Ирина Фарион.

В свою очередь Тягнибок выразил сомнение, что на сегодняшний день есть договоренности между ВО «Батьківщина» и УДАР о подписании такого соглашения.

«Я не очень понимаю, зачем подтягивать УДАР в данной ситуации, но у Яценюка, у «Батьківщини», очевидно, есть свои аргументы и свои мысли по этому поводу», - подчеркнул он.

Ранее «Главред» сообщал, что Тягнибок заявил: его политсила не ведет переговоры с партией Виталия Кличко о кандидатах на одномандатных округах и не собирается снимать своих кандидатов-мажоритарщиков в пользу УДАРА.

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