«Свобода» согласилась дружить с УДАРом

{1-} ВО «Батьківщина» предложила подписать политическое соглашение о создании коалиции с ВО «Свобода» и партией УДАР в Верховной Раде 7-го созыва. Делегаты 25-го съезда «Свободы» его одобрили.
Об этом заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, сообщает «Интерфакс-Украина».
Первоочередными задачами такой коалиции, подчеркивается в тексте соглашения, должны стать недопущение внесения президентом изменений в Конституцию с целью избрания президента в парламенте.
Кроме того, коалиция демократических сил намерена принять закон об импичменте президента и создать следственную комиссию по вопросу отстранения Виктора Януковича от власти, начать процедуру импичмента действующего президента.
Также среди первоочередных задач – принятие мер по освобождению политических узников, в частности лидера оппозиции Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.
Кроме этого, среди первоочередных задач – принятие закона об отзыве народных депутатов, о снятии депутатской неприкосновенности, закон о продолжении моратория на продажу земли, отмена Пенсионной реформы, обеспечение ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, денонсация «предательских» Харьковских соглашений.
При этом делегаты съезда внесли проект политического соглашения в числе первоочередных мер – отмену закона об основах государственной языковой политики. На этом настояла депутат Львовского облсовета Ирина Фарион.
В свою очередь Тягнибок выразил сомнение, что на сегодняшний день есть договоренности между ВО «Батьківщина» и УДАР о подписании такого соглашения.
«Я не очень понимаю, зачем подтягивать УДАР в данной ситуации, но у Яценюка, у «Батьківщини», очевидно, есть свои аргументы и свои мысли по этому поводу», - подчеркнул он.
Ранее «Главред» сообщал, что Тягнибок заявил: его политсила не ведет переговоры с партией Виталия Кличко о кандидатах на одномандатных округах и не собирается снимать своих кандидатов-мажоритарщиков в пользу УДАРА.
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