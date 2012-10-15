Социолог пообещал сюрпризы на выборах: 30% неопределившихся

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Результаты парламентских выборов в Украине могут принести много неожиданностей, поскольку 30% украинцев еще не определились с тем, за кого будут голосовать.

Об этом директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» и руководитель маркетинговой компании TNS-Украина Николай Чурилов заявил в интервью Главкому.

«По данным экзит-поллов, примерно 30 % неопределившихся принимают решение именно на избирательном участке», – уверен он.

В то же время, явка избирателей будет не слишком высокой.

«На мой взгляд, явка будет на уровне 58–60 %. Хотя по ответам наших респондентов явка доходит до 80 %. Правда, от желания до действия дистанция огромная», – сказал Чурилов.

В связи с этим, по мнению социолога, в ночь выборов можно ожидать массу сюрпризов.

Как ранее писал Главред, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина уверена, что для проведения экзит-полов парламентских выборов на всех 225-ти мажоритарных округах в Украине не хватит социологов, поэтому говорить о профессиональном проведении исследований в день выборов не приходится.

"Я думаю, на мажоритарных округах будет полная вакханалия. Потому что в действительности на всех кандидатов, на все мажоритарные округа не хватит никаких социологов, и поэтому будут брать кого угодно, кто наречется социологом, того и будут брать. А проверить очень трудно будет", – заявила Бекешкина.

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