Начался съезд «Батьківщини», кандидаты приезжали на Range Rover и Bentley

{1-} В понедельник, 15 октября, объединенная оппозиция «Батьківщина» начала съезд по снятию части своих кандидатов-мажоритарщиков в пользу других оппозиционных сил.

Съезд начался с опозданием и проходит в закрытом формате, сообщает Gazeta.ua.

После начала его в 10 часов, еще подъезжали нардепы и делегаты. В частности, после 10 приехал Борис Тарасюк, Анатолий Гриценко, бютовец Андрей Шевченко.

Также во двор заехал Range Rover Александра Турчинова.

«Я вчера сделала заявление о снятии кандидатов по Киеву. Это прямая провокация потому, что искажены рейтинги», - сказала перед началом съезда «нунсовка» и кандидат от объединенной оппозиции Ксения Ляпина.

Еще один из делегатов отметил, что это «чисто технический съезд, поэтому он пройдет быстро».

«Когда есть два слабых кандидата от» УДАР «и оппозиции, нет смысла сниматься. Кому-то из них нужно побеждать третьего», - сказал Николай Зверев, депутат Черниговского облсовета.

На этом съезде ВО «Батьківщина» должна юридически оформить снятие части своих кандидатов в пользу кандидатов на партии УДАР, которая 14 октября сняли своих кандидатов в пользу «Батьківщины» в 26 мажоритарных округах. Сегодня «Батьківщина» должна принять решение о снятии своих кандидатов в пользу УДАРа в 26 округах, а не 22, как предлагала партия «УДАР».

На перекрестке возле штаба объединенной оппозиции стоят 8 милиционеров. Многие автомобили заезжают сразу во двор. Один из кандидатов приехал на Bentley, кто именно - пока неизвестно.

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