Марш УПА, на котором жгли флаги, прошел без нарушений - МВД

Киевская милиция завила, что марш УПА, который прошел в центре Киеве, и был посвящен 70-летию создания этой боевой организации, прошел без правонарушений, а правоохранители обеспечили охрани общественного порядка.

Как заявили в столичном главке милиции, в марше борьбы, организованном «Свободой» приняли участие до 5 тыс. человек, а порядок обеспечивали до 200 правоохранителей, сообщает Интерфакс-Украина

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«Правонарушений не зафиксировано, никто в милицию не обращался», - сказали в главке, отметив, что правоохранителям удалось обеспечить охрану общественного порядка.

Что касается альтернативной антифашистской акции Коммунистической партии Украины, то как отметили в милиции, она была немногочисленной и прошла спокойно.

Ранее «Главред» сообщал, что свободовцы на подходе к Михайловской площади сожгли флаги Партии регионов и Компартии Украины. Кроме того, ультрас киевского «Динамо» подожгли дымовые шашки.

Также напомним, что сторонники КПУ провели возле памятника Ленину импровизированный народный трибунал и повесили картонные фигуры главнокомандующего УПА Романа Шухевича и лидера ОУН Степана Бандеры.

Фото: EPA/UPG, politics.comments.ua

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