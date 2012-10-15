В Сирии похищена украинка

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В Сирии 12 октября стало известно о похищении в 20 километрах от Хомса у города Эль-Кусейр журналистки Анхар Кочневой, которая занималась сопровождением российских журналистов, освещающих события в Сирии.

Об этом 15 октября заявил пресс-атташе посольства РФ в Дамаске Сергей Марков, сообщает РИА Новости.

"Российское посольство выяснило, что она (Кочнева. – Ред.) является гражданкой Украины. Аккредитации СМИ она здесь не имела", сообщил Марков.

По словам дипломата, "тем не менее, российское посольство в тесном сотрудничестве с местными властями и с украинским посольством занимается выяснением обстоятельств ее исчезновения".

По имеющейся информации, Кочнева приехала в Сирию после того, как там начался конфликт, длящийся уже более полутора лет. Там она работала на портале Утро.ру и занималась сопровождением приезжающих в Сирию журналистов.

До этого Кочнева работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб". В разное время она сотрудничала с российскими НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.

"Анхар звонила сегодня днем (12 октября. – Ред.) в гостиницу в Дамаске и хотела связаться с проживающей в ней съемочной группой, однако связь прервалась. Второй раз она не перезвонила", - сказал коллега Кочневой Назир Саиди, который, как и, занимается сопровождением российских журналистов, освещающих события в Сирии.

Как ранее писал Главред, 5 октября президентские войская провели самую мощную за последние полгода бомбардировку Хомса.

фото: со страницы Анхар Кочневой в Facebook

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